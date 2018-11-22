Таможня стала изымать вредные россиянам книжки из международных посылок

Российские таможенники стали изымать пересылаемые россиянам из-за границы книги, руководствуясь действующим в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запретом на ввоз материалов, причиняющих вред государственным интересам и нравственности. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Печатные издания, имеющие религиозную, политическую тематику, могут быть объектами применения дополнительных форм таможенного контроля», — сообщили газете в таможне.

В качестве примера газета приводит проблему с пересылкой из США в Россию англоязычной версии книги Маши Гессен «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию».

Так, компания DHL, осуществлявшая доставку посылки, заранее попросила у клиента — адвоката Сергее Голубка — написать таможенникам письмо с разъяснением, что приобретенная им книга «не содержит призывов к экстремизму и терроризму», так как уже имела проблемы с ввозом этого издания в Россию. Через несколько дней после этого, 20 ноября, книга была направлена сотрудниками Пулковского таможенного поста на экспертизу.

«С учетом того, что книга содержит информацию о событиях в России, которые происходили после распада СССР, инспектор направил запрос уточняющего характера с целью подтверждения, что в отношении книги соблюдаются установленные запреты», — объяснили свою позицию таможенники.

Правозащитники считают, что принятый в 2015 году коллегией ЕАЭС запрет противоречит конституции. «Очевидно, что формулировка "информация, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам" крайне расплывчата, неконкретна и оставляет простор для злоупотреблений. То же самое касается и упоминания "угроз нравственности"», — заявил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Вышеназванная книга Маши Гессен вышла в США в прошлом году и удостоилась там престижной национальной премии в номинации «Нон-фикшен». Американский режиссер Оливер Стоун называл книгу антироссийской.

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