Китай посулил десятки тысяч долларов за доносы о порно

Китайские власти увеличат денежное поощрение за доносы о незаконном контенте, найденном как в интернете, так и в других источниках. Об этом сообщает AFP.

С 1 декабря максимальная сумма выплачиваемой премии составит 600 тысяч юаней (около 86 тысяч долларов или 5,7 миллиона рублей). Сейчас эта сумма вдвое меньше.

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Помимо порнографии, в КНР запрещены публикации, которые могут быть сочтены угрозой национальному единству или общественному устройству. Также не допускается распространение государственных секретов.

Удвоенное вознаграждение упоминается в новых правилах, опубликованных администрацией киберпространства Китая, которая является главным органом интернет-цензуры в стране. Они обязывают онлайновые платформы к концу месяца начать сбор и хранение информации о пользователях, в том числе содержание их переписки, сетевые адреса и сведений об устройствах, используемых для доступа к интернету. Собранные данные могут запросить правоохранительные органы или сама администрация киберпространства.

В 2017 году сообщалось, что китайская социальная сеть Weibo обещала выплачивать по 200 юаней пользователям, которые в течение месяца найдут 200 незаконных записей и пожалуются на них. Самым активным доносчикам обещали выдать iPhone и iPad.

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