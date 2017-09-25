Китай заблокировал самый популярный в мире мессенджер

Власти Китая заблокировали в стране доступ к мобильному мессенджеру WhatsApp. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает газета The New York Times.

Специалист по интернет-коммуникациям Университета Гонконга Локман Тсуи (Lokman Tsui) заявил, что серьезные проблемы в работе WhatsApp начались в воскресенье. При этом он отметил, что существует вероятность, что некоторые пользователи по-прежнему могут пользоваться мессенджером.

Представитель компании Symbolic Software Надим Кобеисси (Nadim Kobeissi) в разговоре с изданием допустил, что власти КНР, возможно, разработали специальное программное обеспечение, чтобы помешать работе сервиса. В настоящее время пользователи из Китая не могут поделиться через WhatsApp ни фотографиями, ни видеозаписями, ни текстовыми сообщениями. «Подобный метод блокировки обычно не используется властями КНР», — отметил Кобеисси.

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19 июля сообщалось, что правительство Китая частично заблокировало жителям страны доступ к WhatsApp. Отмечалось, что пользователи приложения не могли переслать друг другу фотографии и видео. Некоторые юзеры не могли отправить даже текстовые сообщения. Источник газеты в китайском правительстве объяснил, что подобным шагом чиновники перед осенним съездом Коммунистической партии КНР хотели продемонстрировать, что они выполняют свои должностные обязанности.

Интернет в Китае подвергается строгой цензуре. В стране запрещено использовать большинство мобильных приложений для обмена текстовыми сообщениями, а также заблокированы социальные сети Facebook и Twitter, видеосервис YouTube, поисковая система Google.