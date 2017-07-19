NYT узнала о частичной блокировке WhatsApp в Китае

Власти Китая 18 июля частично заблокировали жителям страны доступ к мессенджеру WhatsApp. Об этом пишет газета The New York Times.

Отмечается, что пользователи приложения больше не могут пересылать друг другу фотографии и видео. Некоторые юзеры отныне не могут отправлять даже текстовые сообщения.

Источник газеты в китайском правительстве объяснил, что подобным шагом чиновники перед осенним съездом Коммунистической партии КНР желают продемонстрировать, что они выполняют свои должностные обязанности.

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Газета напоминает, что WhatsApp не является самым популярным мессенджером в Китае, а пальма первенства принадлежит приложению WeChat. Тем не менее, многие китайцы отдают предпочтение WhatsApp из-за наличия функции шифрования сообщений в приложении.

Также NYT пишет, что 14 июля китайские власти начали удалять из соцсетей любую информацию, связанную с нобелевским лауреатом Лю Сяобо, который скончался днем ранее.

Опрошенные изданием эксперты не смогли однозначно ответить, стоит ли в ближайшем будущем ожидать полноценной блокировки WhatsApp в Китае или же ограничения будут отменены.

Интернет в Китае подвергается строгой цензуре. В стране запрещено использовать большинство мобильных приложений для обмена текстовыми сообщениями, а также заблокированы социальные сети Facebook и Twitter, видеосервис YouTube, поисковая система Google.