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Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»

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Владимир Мединский на книжном фестивале «Красная площадь»

Отличие нынешней политики Министерства культуры России заключается в устранении возникших ранее «идеологических кренов». Об этом глава ведомства Владимир Мединский рассказал на встрече с посетителями книжного фестиваля на Красной площади в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Будем держать тот же курс, который был выбран министерством ранее, — заявил он в ответ на вопрос о планах ведомства. — Это курс на поддержку и развитие всех форм и стилей культуры, которые обогащают человека, делают его лучше. Мы не за белых и не за красных, и даже не за зеленых. Скорее до нас были определенные идеологические крены. Мы пытаемся это как-то выровнять».

Однако Мединский подчеркнул, что цензурой министерство не занимается и заниматься не планирует. «Цензура у нас запрещена в Конституции, но вопрос в том, на какие произведения какие авторы получают господдержку», — пояснил он.

Министр назвал «культурным мазохизмом» поддержку проектов, которые «работают против нашей страны». Подчиненное ему ведомство в первую очередь ориентируется на волю избирателей, которая была выражена на последних президентских выборах.

Минкульт, по словам Мединского, опираясь на соответствующий общественный запрос и решив необходимые технические вопросы, готов взять на себя функцию поддержки литературы, которая сейчас возложена на другое ведомство.

Министр, представивший на фестивале свои книги: «Стена» [о событиях Смутного времени], «Война. Мифы СССР. 1939–1945» и серию изданий «Мифы о России», — посетовал на недостаток времени для творчества. «Я, к сожалению, семь лет назад закончил последнюю книгу. С тех пор ничего не писал, — пояснил Мединский. — Хочу показать еще одну книгу, где я имел честь быть руководителем научного коллектива... Пособие для школьников по военной истории России».

Однако министр в будущем собирается продолжить писательскую деятельность. «Я в деталях продумал продолжение книжки "Стена", но времени нет. Выйду на пенсию — сразу напишу», — заключил он.

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