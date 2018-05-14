Лавров и Мединский сохранят посты в новом правительстве

Владимир Мединский сохранит пост министра культуры в новом правительстве. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

За сохранение Мединского на посту выступала, в частности, Ольга Голодец, которую ранее глава кабмина Дмитрий Медведев решил назначить на пост вице-премьера, курирующего культуру и спорт. По словам собеседника издания, у Мединского нет недопонимания в работе с курирующим вице-премьером.

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«Более того, им довольны», — сказал он.

По данным РИА Новости, на своих должностях также останутся глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Максим Соколов, Александр Ткачев и Михаил Абызов, которые в предыдущем кабинете занимали посты министра транспорта, сельского хозяйства и министра по делам открытого правительства, свои места покинут.

Правительство ушло в отставку в день инаугурации президента Владимира Путина. Тогда же глава государства выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Дмитрия Медведева. Комментируя свое решение в его пользу, Путин отметил, что он «возглавлял правительство в сложные годы, но кабмину удалось сохранить перспективу развития». Депутатский корпус поддержал это назначение.

Своими заместителями Медведев предложил назначить Антона Силуанова, Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец, Максима Акимова и Константина Чуйченко.

Владимир Мединский и Сергей Шойгу занимают посты министров с 2012 года. Лавров возглавляет МИД России с 2004 года.

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