Путин ответил на критику коммунистов в адрес Медведева и вспомнил развал СССР

Президент России Владимир Путин в ответ на критику лидера КПРФ Геннадия Зюганова напомнил, что под руководством Коммунистической партии СССР прекратил свое существование. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 8 мая.

Ранее Зюганов заявил, что его фракция не поддержит выдвинутую президентом кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

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«Мы много раз на этот счет говорили: под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигла очень больших вершин. И Геннадий Андреевич [Зюганов] перечислил многие из них: это и космос, и ядерный щит и так далее. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование. И здесь радоваться нечему», — сказал Путин на заседании Госдумы.

Президент подчеркнул, что это исторический факт. «КПСС была во главе, и, по сути дела, руками лидеров КПСС, так или иначе, состоялось это историческое событие», — добавил он.

В ходе голосования назначение Медведева на должность председателя правительства одобрили 374 депутата при 226 необходимых голосах. Против высказались 56 человек. О нежелании поддерживать его кандидатуру накануне высказались члены КПРФ и «Справедливой России», последние, в частности, критиковали экономическую политику главы кабмина.

Между тем глава государства, комментируя свое решение в пользу Медведева, отметил, что он «возглавлял правительство в сложные годы, но кабмину удалось сохранить перспективу развития РФ».

Медведев возглавлял кабинет министров в течение всего предыдущего президентского срока Путина — с 8 мая 2012 года.

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