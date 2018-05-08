Россия
 
Последние новости
Стало известно окончательное решение Трампа по сделке с Ираном
Диджей Келвин Харрис разбился в аварии
Туризм стал опасным для Земли
Forbes лишил Путина титула самого влиятельного человека в мире
Пользователи интернета лишились 172 миллиардов долларов за год
Ректор китайского вуза ошибся в поговорке и обвинил в этом культурную революцию
Вместо российских космонавтов на МКС полетят грузовой контейнер и араб
ФИФА наказала российский футбол за расизм
Поклонская ответила на насмешки из-за фото с инаугурации Путина
Новости партнеров

Путин ответил на критику коммунистов в адрес Медведева и вспомнил развал СССР

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин и Геннадий Зюганов

Президент России Владимир Путин в ответ на критику лидера КПРФ Геннадия Зюганова напомнил, что под руководством Коммунистической партии СССР прекратил свое существование. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 8 мая.

Ранее Зюганов заявил, что его фракция не поддержит выдвинутую президентом кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

«Мы много раз на этот счет говорили: под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигла очень больших вершин. И Геннадий Андреевич [Зюганов] перечислил многие из них: это и космос, и ядерный щит и так далее. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование. И здесь радоваться нечему», — сказал Путин на заседании Госдумы.

Президент подчеркнул, что это исторический факт. «КПСС была во главе, и, по сути дела, руками лидеров КПСС, так или иначе, состоялось это историческое событие», — добавил он.

В ходе голосования назначение Медведева на должность председателя правительства одобрили 374 депутата при 226 необходимых голосах. Против высказались 56 человек. О нежелании поддерживать его кандидатуру накануне высказались члены КПРФ и «Справедливой России», последние, в частности, критиковали экономическую политику главы кабмина.

Между тем глава государства, комментируя свое решение в пользу Медведева, отметил, что он «возглавлял правительство в сложные годы, но кабмину удалось сохранить перспективу развития РФ».

Медведев возглавлял кабинет министров в течение всего предыдущего президентского срока Путина — с 8 мая 2012 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин обозначил требования к новому правительству
Россия обрела премьер-министра
Другие материалы рубрики
Россия00:07Сегодня
Дмитрий Медведев и Владимир Путин

Он не дремлет

Медведев остается в правительстве. И собирает новую команду
15:57Сегодня

Путин обозначил требования к новому правительству

16:51Сегодня

Православные активисты потребовали запретить рассказывать в школах о ВИЧ

15:42Сегодня

Россиянин развесил по поселку портреты своей собаки к 9 мая и улетел в Данию

Россия00:02 4 мая

«Видите газон? Ставьте палатки и живите!»

Ветеран отбила свой дом у бандитов 90-х, но проиграла церкви
14:19Сегодня

Песков объяснил исключение Порошенко из поздравления Путина

16:10 7 мая

Допустивший ошибки на баннерах к 9 Мая дизайнер продолжит творить

13:02Сегодня

Православные пройдут пешком 700 километров в память об убийстве царской семьи

Россия00:0226 апреля

«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»

Российским больным отказывают в лечении и обрекают на страдания
13:36Сегодня

Москвичам согласовали новый митинг в защиту интернета

17:55 5 мая

Французы отдадут москвичам рекордный орган  

11:15Сегодня

Российского астролога оштрафовали за сбывшееся предвыборное предсказание

Россия
Дмитрий Медведев и Владимир ПутинОн не дремлет
Медведев остается в правительстве. И собирает новую команду
«Видите газон? Ставьте палатки и живите!»
Ветеран отбила свой дом у бандитов 90-х, но проиграла церкви
Каникулы в коме
Британка нашла места, где Советский Союз еще не развалился
Путин обозначил требования к новому правительству
Россиянин развесил по поселку портреты своей собаки к 9 мая и улетел в Данию
Песков объяснил исключение Порошенко из поздравления Путина
Православные пройдут пешком 700 километров в память об убийстве царской семьи
Все материалы
Мир
В гостях у смерти
Здесь убивают каждый день. И это нормально
Египетские военные решили сжечь советскими огнеметами кусты с боевиками ИГ
В Риме автобус с пассажирами загорелся и взорвался
Подтвердился второй зарубежный визит Ким Чен Ына
В Кувейте нашли россиянку-коррупционерку и дали ей 10 лет тюрьмы
Одного из руководителей Китая посадили пожизненно за взятки
Будет больно
Самые жестокие смертные казни со всего мира
Все материалы
Бывший СССР
Никол ПашинянВкус власти и свободы
Лидер протеста стал премьером Армении. Что будет со страной?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Акция протеста защитников русских школ в Риге«Мягко вытурили за отказ общаться»
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу и покидают родину
Юрмала осталась без «Бессмертного полка»
США предрекли возвращение Крыма Украине
Пашинян захотел встретиться с Путиным
Порошенко подсчитал российских военных в Донбассе
Все материалы
Экономика
Олег Дерипаска и Виктор ВексельбергБедные русские
Олигархи пострадали за Россию. Теперь за них заплатят простые граждане
Казахстан повторил фиаско «Почты России»
Торговая война Китая и США дала неожиданный эффект
Подсчитаны расходы на выполнение нового майского указа Путина
Конфеты Порошенко помогли обороне Киева
Оценены уникальные особенности нового лимузина Путина
Раскрыты доходы России от продажи нефти
Все материалы
Силовые структуры
«Это не я, это Москва лютует»
Из-за них 36 человек погибли в шахте «Северная». Главный виновник сбежал в Англию
Константин РудневПолный ашрам
Он считал себя пришельцем и морил россиян голодом, а теперь возродит свою секту
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Гипнотизер ограбил супермаркет на Урале
Воришка замаскировался под Халка и попал на видео
Воспитатель детсада душила ребенка подушкой и била ключами во время тихого часа
Штурм дома наркомана с заложницей-дочерью попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
Накрылись совком
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Солнце мертвых
Самые мощные ядерные взрывы со всего мира
Астрономы назвали Плутон планетой
Вместо российских космонавтов на МКС полетят грузовой контейнер и араб
Российские беспилотные автомобили финишировали у Крымского моста
Все материалы
Спорт
«Пройдет время, и все поймут»
Медведева ушла от тренера. Она не первая
Японский кикбоксер отправил соперника в нокдаун «сумасшедшим» ударом
ФИФА наказала российский футбол за расизм
Братья Березуцкие вернутся в сборную России
Авербух раскритиковал нового тренера Медведевой
«Убей его!»
Чеченцы, армяне и бразильцы сошлись в клетке. Было жарко
Бывший футболист «Зенита» потерял способность говорить
Все материалы
Культура
Практика лечения заболеваний
Современную драматургию разбавят фольклором
Беттман навсегда
Страсти постыдные и не очень — в объективе великих фотографов мира
«Я хочу раздеться»
Что творилось на жаркой вечеринке в порту Петербурга
Режиссер новых «Мстителей» объяснил скандальную сцену с Тором
Диджей Келвин Харрис разбился в аварии
Ники Минаж примерила кляп и откровенно станцевала в БДСМ-видео
Киркоров объяснился за образ юного алкоголика в клипе на «Цвет настроения синий»
Все материалы
Интернет и СМИ
За доллар в час
На Острове свободы есть все, кроме интернета. Виновата Америка
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Человек мира
Британская свобода и афганский цирк глазами прославленного российского фотографа
Роскомнадзор разглядел угрозу для детей в праздновании Дня Победы
Роскомнадзор разблокировал миллионы IP-адресов Google
Женщина показала результаты опасного флешмоба на примере покалеченной дочери
Отец поразительно точно скопировал снимок 30-летней давности и прославился
Все материалы
Ценности
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
От Трампа до Крокодила
Что надевают, на чем приезжают и с кем приходят на инаугурации
Ева Браун в купальном костюмеЛюбовный фронт
О них мечтали все мужчины мира, но началась война
Актриса пришла без нижнего белья на бал с религиозной тематикой
Кара Делевинь открыла тело и закрыла лицо
Футбольный тест-драйв
Ставшая черной белая модель захотела увеличить нос
Все материалы
Путешествия
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Да он же нас сейчас изнасилует»
Москвички отправились на край света и выжили
Стали известны необычные туристические привычки Ким Чен Ына
Туризм стал опасным для Земли
Туристов заманят на Эверест едой
Русский азарт
Золотой «Мерседес», черная икра и синий Киркоров: что творится в сочинском казино
Все материалы
Из жизни
«Русских тут называют боевой нацией»
Россиянин переехал в Китай с тремя детьми и не пожалел
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
Папины бродяги, мамины симпатяги
Бездомные коты злятся, дерутся и зевают во всю пасть. Это красиво
Слепую львицу признали «генетическим недоразумением» и бросили умирать
Голодная белка станцевала на шесте в поисках еды
Хронический «насморк» американки оказался утечкой спинномозговой жидкости
Илон Маск появился на публике с новой девушкой
Все материалы
Двигатели миллионники
Пять легендарных моторов, которые прослужат дольше машины
Почему меняются директора АвтоВАЗа?
Повышения, смутные времена, золотые парашюты и конфликты с властями
Фан ли?
Тест-драйв Lifan X70 – нового китайского кроссовера, который почти догнал старый румынский
Культовые трехдверные внедорожники
Вездеходы с правильным количеством дверей
Раскрыта внешность минивэна проекта «Кортеж»
Вулканическая лава за минуту полностью съела Ford Mustang
«АвтоВАЗ» усовершенствовал «робот» для «Весты»
Все материалы
Верните мне мой...
В каком советском прошлом вы готовы поселиться: тест
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
«Мы просто вцепились друг другу в волосы»
Москвичка переехала за город. Деревенские ее возненавидели
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
В Крыму запретили строить жилье у моря
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Все материалы