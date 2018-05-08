Россия обрела премьер-министра

Госдума утвердила на посту премьер-министра Дмитрия Медведева, трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Кандидатуру Медведева одобрили 374 депутата при 226 необходимых. Против высказались 56. В голосовании участвовали 430 парламентариев, воздержавшихся не было. Через полчаса после голосования был подписан и президентский указ о назначении политика на должность председателя правительства.

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На рассмотрение депутатов кандидатуру Медведева внес президент России Владимир Путин.

Медведев возглавлял кабинет министров в течение предыдущего шестилетнего срока президентства Путина, инаугурация главы государства на новый срок прошла 7 мая.

После этого правительство ушло в отставку, прежний состав получил приставку и.о. Медведев вечером 7 мая на встрече с «Единой Россией» назвал несколько кандидатов в кабинет министров.

В частности, он предложил назначить и.о. министра финансов Антона Силуанова первым вице-премьером, а и.о. замглавы правительства по вопросам спорта Виталия Мутко — вице-премьером по строительству.

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