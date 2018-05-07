Медведев отдаст своему заместителю сразу два поста

Исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов займет в новом правительстве сразу два поста — он останется главой Минфина и совместит эту должность с позицией первого вице-премьера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, в российской истории при нынешней структуре правительства такая ситуация произойдет впервые. В 2000 году два поста совмещал Михаил Касьянов — тогда он одновременно являлся первым вице-премьером и министром финансов. Однако на тот момент в правительстве было несколько первых заместителей председателя правительства. Позже две позиции совмещал Алексей Кудрин — вице-премьера и министра финансов.

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Представитель исполняющего обязанности министра от комментариев отказался.​

Ситуацию, при которой Силуанов совместит пост главы Минфина и первого вице-премьера, не исключил и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. По его словам, Дмитрий Медведев, который был выдвинут президентом России на пост нового главы правительства и в настоящее время является исполняющим обязанности премьер-министра, «предлагает Антона Силуанова на пост вице-премьера при сохранении, как я понимаю, позиции в министерстве финансов». Об этом издание сообщает со ссылкой на пресс-релиз «Единой России».

Медведев 7 мая назвал кандидатуры на посты первого-вице премьера и заместителей председателя правительства. Кандидатура Силуанова была предложена на должность первого заместителя председателя правительства.

Также на посты вице-премьеров были предложены Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Виталий Мутко, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Максим Акимов, Алексей Гордеев и Константин Чуйченко. О назначении на новые посты нынешних членов правительства (и.о. первого вице-премьера Игоря Шувалова, а также и.о. заместителей председателя правительства Дмитрия Рогозина, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева) пока ничего не известно.

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