Названы кандидаты в новое правительство

Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру и.о. министра финансов Антона Силуанова на пост первого вице-премьера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника встречи председателя правительства с фракцией партии «Единая Россия» в Госдуме.

Кандидатура главы Счетной палаты Татьяны Голиковой предложена на пост вице-премьера по здравоохранению, пост вице-премьера, курирующего спорт, может занять и.о. заместителя председателя правительства по социальным вопросам Ольга Голодец. На пост зампредседателя правительства по вопросам сельского хозяйства предложена кандидатура полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева. Вице-премьером, курирующим сферу строительства, в новом правительстве может стать и.о. заместителя председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

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На пост вице-премьера по промышленности и энергетике Медведев предложил кандидатуру Дмитрия Козака, сообщает РИА Новости. Максим Акимов, прежде занимавший пост первого замруководителя аппарата кабмина, может стать вице-премьером и сменить на этом посту Аркадия Дворковича. Вопросами оборонно-промышленного комплекса может заняться и.о. замминистра обороны Юрий Борисов. На должность главы аппарата правительства предложена кандидатура помощника президента — начальника Контрольного управления Кремля Константина Чуйченко.

Как отмечает агентство со ссылкой на источники, озвучивая кандидатов в вице-премьеры, Медведев не назвал Игоря Шувалова, нынешнего первого заместителя председателя правительства, и.о. руководителя аппарата кабмина Сергея Приходько, и.о. вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса Дмитрия Рогозина, и.о. зампредседателя правительства Александра Хлопонина, и.о. вице-премьера Аркадия Дворковича и Юрия Трутнева. Об их назначении на новые посты пока ничего не известно.

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