Депутаты отвернулись от Медведева-премьера

Депутаты от КПРФ не будут поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства, заявил первый замруководителя фракции Николай Коломейцев. Его слова в понедельник, 7 мая, приводит ТАСС.

В «Справедливой России» также сомневаются в возможности поддержки кандидатуры Медведева. «Мы его довольно критиковали и критикуем за его курс в части экономической политики… настроения преобладают критические», — сказал первый зампред фракции эсеров Михаил Емельянов.

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Ранее в понедельник после инаугурации президента Владимира Путина правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. После глава государства внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства.

Нижняя палата парламента рассмотрит его кандидатуру 8 мая. До назначения нового правительства предыдущий состав будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Медведев возглавлял кабинет министров в течение всего предыдущего президентского срока Путина — с 8 мая 2012 года.