Кудрин отберет у Медведева российскую экономику

Полномочия премьер-министра Дмитрия Медведева в сфере экономики могут передать главе Центра стратегических разработок Алексею Кудрину, пишет Financial Times со ссылкой на источники в российском правительстве.

По данным газеты, президент Владимир Путин рассматривает возможность назначения бывшего министра финансов Кудрина на высокий пост для восстановления отношений с Западом. «Санкции и разрастающийся международный конфликт мешают попыткам оживить застойную экономику России», — пишет издание.

Кудрин может получить должность в администрации президента, став представителем главы государства по вопросам международного экономического сотрудничества. Другой возможный сценарий — назначение на пост вице-премьера.

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Если это произойдет, то Запад получит сигнал о готовности Путина идти на компромисс, отмечает издание. Главной задачей Кудрина на любой из должностей должно стать улучшение отношений с США и Евросоюзом. При этом ожидается, что Дмитрий Медведев снова возглавит правительство.

В конце апреля Медведев и Кудрин провели встречу, в ходе которой обсудили реформу государственного управления и стратегию социально-экономического развития страны, разработанную Центром стратегических разработок.

В то же время Кудрин, выступая в марте 2018 года на форуме «Россия — страна возможностей», свое вероятное​ назначение в правительство комментировать отказался.

Нынешний состав кабинета министров, в основном сформированный в 2012 году, будет распущен после инаугурации президента России 7 мая. Новый состав правительства должен быть сформирован в течение нескольких недель после вступления главы государства в должность.

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