России предрекли усугубление отставания из-за контрсанкций

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин раскритиковал внесенный в Госдуму законопроект об ответе на антироссийские санкции США и считает, что в результате Россия только усугубит свое отставание. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам бывшего министра, авторы документа, «видимо, сильно поспешили». Законопроект касается юрлиц, среди которых американская доля превышает 25 процентов, однако, по словам Кудрина, на российском рынке множество компаний, где эта доля превышает 30 процентов.

Кроме того, он подчеркнул сильную зависимость отечественного рынка от импорта, в том числе в сфере высоких технологий. «Ограничивая себя в таком взаимодействии с самым высокотехнологичным, самым динамичным, самым инновационным рынком, мы, конечно, существенно осложним или подорвем работу российских компаний», — предупредил глава ЦСР.

По словам Кудрина, российский финансовый сектор использует программные продукты или платформенные решения США, поскольку своих подобных решений у нас нет. Все это выльется в то, что Россия не только не догонит развитые страны, как предлагал президент, а лишь усугубит отставание от мировых рынков, констатировал экс-министр.

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Кроме того, Кудрин высказался о предложении депутатов установить ответственность для компаний, которые будут следовать ограничительным мерам против России. «Скажу коротко: это поспешное решение с потенциально тяжелыми последствиями», — констатировал он.

Законопроект о контрсанкциях был внесен в Госдуму спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и лидерами всех четырех думских фракций 13 апреля. В документе, помимо прочего, предлагается запретить импортировать в Россию произведенные в США и Европе продукты, алкоголь, табак, технологии и оборудование, сельскохозяйственную продукцию и лекарства.

О подготовке документа стало известно после нового пакета ограничительных мер, введенных Минфином США 6 апреля. Санкции распространялись на российских бизнесменов, компании, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций.

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