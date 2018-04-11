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Медведев похвалился шестью годами покорения вершин

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Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал прошедшие шесть лет временем покорения новых вершин, одной из которых стало возвращение Крыма и Севастополя в состав России. Его слова в среду, 11 апреля, передает «Интерфакс».

«В эти шесть лет Крым и Севастополь вернулись домой. Это событие изменило страну. Изменило мир», — сказал премьер, отчитываясь перед Госдумой за работу кабмина. Он отметил, что присоединение полуострова открыло новую главу в истории современной России, которая началась с восстановления справедливости.

«Буквально за один год Крым стал нашим не только на политической карте, но и в экономической, инфраструктурной и социальной системе страны. Роман-Кош, Ай-Петри и Аю-Даг вновь стали вершинами России», — сказал Медведев.

Кроме того, считает премьер-министр, последние шесть лет в России прошли под знаком масштабной стройки: отстроен олимпийский Сочи, практически возведен мост через Керченский пролив, идет строительство жилья, школ и детских садов. «Завершено строительство первой очереди космодрома Восточный. Спроектированный нами самолет МС-21 совершил первый опытный полет. Идет модернизация БАМа и Транссиба, строится Центральная кольцевая дорога. По всей стране реконструируются морские и воздушные порты», — перечислил он.

Он заверил парламентариев, что новый состав правительства продолжит масштабные проекты. «Наша главная идея, она проста: достойная жизнь для каждого человека, для каждого гражданина и для всей нашей страны», — заявил Медведев.

Нынешний состав кабинета министров, в основном сформированный в 2012 году, будет распущен после инаугурации президента России 7 мая. Новый состав правительства должен быть сформирован в течение нескольких недель после вступления главы государства в должность.

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