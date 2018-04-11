Медведев назвал последним свой отчет перед Госдумой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, заявил, что этот отчет о работе правительства станет последним для нынешнего его состава. Его слова в среду, 11 апреля, передает РИА Новости.

«Это особый отчет. Страна выбрала президента, 7 мая после вступления в должность [нового главы государства], в соответствии с конституцией правительство сложит свои полномочия. Поэтому это последний отчет его нынешнего состава, поэтому я считаю важным вспомнить шесть лет работы, какими они были», — сказал Медведев.

Он отметил, что правительство вместе с депутатами решало сложнейшие задачи по развитию страны и находило оптимальные выходы из самых непростых ситуаций. «Эти шесть лет, очевидно, это не преувеличение, не фигура речи, были годами испытаний. Испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде она не получала столько сильных ударов одновременно», — сказал Медведев.

Выборы президента России прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69 процента голосов. После его вступления в должность кабинет министров будет распущен. Новый кабмин должен быть сформирован в течение нескольких недель.

В соответствии с Конституцией, правительство представляет Госдуме ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным парламентариями.

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