У российской экономики закончился потенциал роста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что потенциал восстановительного роста российской экономики исчерпан. Такое заявление председатель правительства сделал на заседании коллегии Минэкономразвития, сообщает РБК.

«Потенциал так называемого восстановительного роста в очередной раз после очередного витка кризиса нами исчерпан», — сказал он.

Медведев пояснил, что несмотря на рост ВВП России по итогам 2017 года на 1,5 процента, рост инвестиционной активности, а также «неплохие подвижки в потребительском секторе», необходимо сделать еще многое, чтобы «развиваться при такой жесткой политической, экономической, технологической, интеллектуальной конкуренции».

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Медведев считает обеспечение дальнейших высоких темпов роста ВВП сложной задачей, требующей нестандартных решений. Однако, по словам премьера, есть новые возможности, которые необходимо использовать. В частности, он призвал увеличить инвестиции, улучшить деловой климат, а также обеспечить прямую государственную поддержку малого и среднего бизнеса.

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить темпы роста ВВП страны выше среднемировых в своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. По словам главы государства, это должно стать главным источником дополнительных ресурсов.

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