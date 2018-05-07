Путин определился с кандидатурой премьера

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, депутаты рассмотрят кандидатуру Медведева на заседании 8 мая.

Такое заявление Путин сделал через несколько часов после инаугурации. После вступления главы государства в должность, по закону, прежнее правительство уходит в отставку.

До назначения нового правительства предыдущий состав будет работать в статусе исполняющих обязанности.

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Медведев возглавлял кабинет министров в течение всего предыдущего шестилетнего срока Путина на посту президента.

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