Путин определился с кандидатурой премьера

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, депутаты рассмотрят кандидатуру Медведева на заседании 8 мая.
Такое заявление Путин сделал через несколько часов после инаугурации. После вступления главы государства в должность, по закону, прежнее правительство уходит в отставку.
До назначения нового правительства предыдущий состав будет работать в статусе исполняющих обязанности.
Медведев возглавлял кабинет министров в течение всего предыдущего шестилетнего срока Путина на посту президента.
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