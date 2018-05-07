Путин назвал цель своей жизни

Президент Владимир Путин заявил, что считает смыслом своей жизни сделать все для благополучия России. В понедельник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце прошла церемония инаугурации главы государства. Ее трансляцию ведет РИА Новости.

«Вступая в должность президента РФ, остро осознаю свою колоссальную ответственность перед народом и Россией. (...) Заверяю, что цель моей жизни и работы будет, как и прежде, служение людям. Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье», — сказал Путин.

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На церемонии присутствовали около пяти тысяч человек, передает «Интерфакс».

Путин выиграл выборы 18 марта, набрав 76,69 процента голосов (56,4 миллиона человек). Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77 процента, на третьем месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.

Это четвертый срок Владимира Путина на посту президента, впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й должность президента занимал Дмитрий Медведев, в сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет.

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