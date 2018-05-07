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Названо главное достижение Путина

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Владимир Путин

Главными достижениями Владимира Путина на посту главы государства россияне считают возвращение стране статуса великой уважаемой державы (47 процентов), стабилизацию обстановки на Северном Кавказе (38 процентов) и удержание России от распада (27 процентов), передает РБК со ссылкой на исследование «Левада-Центра».

При этом подавляющее число россиян высказались за необходимость перемен в стране и в то же время одобряют политику президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

«Общественный запрос, обращенный к нему, — это запрос на глубокие перемены в жизни нашего общества. Именно от президента избиратели ждут перемен, которые должны пойти на пользу не узким группам, а широким слоям россиян», — отметил гендиректор центра Валерий Федоров.

59 из почти 90 процентов ожидающих преобразований россиян считают, что изменения должны затронуть большинство сфер. При этом, по словам Федорова, поддержка Путина к началу мая находится на уровне, близком к историческому максимуму, — 82 процента.

Только два человека из каждой сотни опрошенных говорят, что никакие перемены не нужны.

Затруднились с ответом девять процентов респондентов.

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