Отцы и дети разошлись во взглядах на антироссийские санкции

Отношение к эффекту от западных санкций резко отличается у россиян в возрасте до 30 лет и у тех, кому от 46 до 60, говорится на сайте фонда «Общественное мнение».

Первые видят в них больше вреда, чем пользы, а вторые — наоборот.

Против ответных мер в виде запрета на ввоз лекарств, как отмечают социологи, чаще выступают молодые образованные москвичи. В целом же по стране доля тех, кто считает такое решение правильным, больше, чем их оппонентов (45 процентов против 35).

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Каждый десятый респондент ФОМ полагает, что отмена санкций против России принесет вред экономике страны (12 процентов). Чуть больше тех, кто усматривает вред в отмене уже введенных Москвой контрсанкций.

Однако тех, кто видит пользу в отмене тех и других ограничений в экономических отношениях между странами, пока заметно больше.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова 28 апреля выступила с критикой думской инициативы запретить импорт лекарств и медтехнологий из США. «Я призываю всех не включать в санкционное противостояние между государствами медицинское оборудование, лекарственные препараты, технологии в области здравоохранения», — сказала она и добавила, что противостояние стран на политической арене «не может ставить здоровье человека под удар».

Президент России Владимир Путин ранее поблагодарил жителей страны за то, что они с пониманием относятся к введению ответных санкций в отношении Запада. «Это неизбежно было связано, и мы это понимали, с тем, что в определенной степени будет наблюдаться рост цен на продукты питания в целом», — подчеркнул.

Санкционная война США и Евросоюза против России началась в 2014 году в связи с вхождением Крыма в состав РФ и конфликтом на юго-востоке Украины. Продовольственное эмбарго российские власти продлили до конца нынешнего года.

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