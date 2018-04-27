Дерипаска отказался от контроля в компании из-за санкций США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска согласился уйти из совета директоров и сократить долю в En+, говорится в сообщении компании.

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Дерипаске принадлежит 66 процентов акций, снизить долю он решил после диалога с независимым председателем совета директоров компании лордом Грегори Баркером. Также российский бизнесмен согласился на значительное обновление состава совета директоров, чтобы в нем оказалось больше независимых руководителей.

En+ рассчитывает, что этих мер будет достаточно для исключения компании из санкционного списка Минфина США.

En+ внесли в список вместе с самим Дерипаской и другими его активами, включая «Русал» и «Базовый элемент», 6 апреля. Бизнесмен попал под санкции из-за тесных отношений с российским правительством.

«Русал» 27 апреля сообщил о готовности пойти на уступки американскому Минфину, чтобы смягчить действие ограничений. В частности, компания согласилась тотально обновить совет директоров, однако американские власти требуют, чтобы Дерипаска потерял контроль над «Русалом» — это условие бизнесмен выполнять отказался.

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