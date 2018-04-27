«Русал» Дерипаски придумал новый способ обхода санкций США

Металлургическая компания «Русал» намерена тотально обновить совет директоров, чтобы Минфин США вычеркнул компанию из своего санкционного списка. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в компании. Если это решение не поможет компании, «Русал» намерен вовсе отказаться от поставок алюминия за рубеж и сосредоточиться на российском рынке.

Компания рассчитывает, что обновление совета директоров позволит смягчить санкции США и компания продолжит работать на мировом рынке. «"Русал" находится в контакте с американскими властями и надеется, что этих мер будет достаточно для удаления компании из санкционного списка», — заявил один из источников агентства.

Материалы по теме Русская семерка Америка отомстила за Украину. Российские олигархи лишатся домов и денег

Он также отметил, что «Русал» намерен сохранить за бизнесменом Олегом Дерипаской 48 процентов акций компании — так как санкции, согласно американскому законодательству, должны вводиться при владении 50 процентами акций.

В случае отсутствия компромисса в дискуссии с американскими властями компания, видимо, рассчитывает на широкую поддержку российского правительства — заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко рассказал ТАСС, что компании Дерипаски «Русал» и En+ уже предложили желаемые меры господдержки, правда, о чем именно они просили, чиновник раскрывать не стал.

Ранее в пятницу, 27 апреля, российская компания призвала не верить источникам зарубежных информационных агентств Reuters и Bloomberg, назвав их информацию вымыслом. В четверг, 26 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что Дерипаска не пойдет на поводу у Минфина США и не откажется от контроля над «Русалом».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!