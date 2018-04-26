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Судьба «Русала» оказалась в руках Европы

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Россия не спешит с ответом на санкции США в отношении «Русала», поскольку надеется, что европейские лидеры смогут убедить Вашингтон еще больше смягчить ограничительные меры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в российском Минфине.

В частности, речь идет о визите в США канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. «Сейчас все сидят и ждут, договорятся ли Меркель с Трампом, добьется ли она исключений», — говорит источник. По его словам, это объясняет, почему сейчас Россия «не идет с шашками наголо».

Агентство связывает предыдущее ослабление санкций именно с позицией Германии и Франции. По словам источника, в Москве рассчитывают на то, что Меркель и Макрон договорятся о восстановлении «Русалу» доступа на европейский рынок алюминия. В этом случае Олег Дерипаска сохранит контроль над компанией, а правительству не придется ее национализировать.

Законопроект об ответных мерах на американские санкции Госдума рассмотрит в первом чтении 15 мая. По словам источников Reuters, эти меры «скорее всего будут сдержанными» в том случае, если нужные Москве договоренности будут достигнуты.

Между тем на Вашингтон давят не только европейские лидеры. 25 апреля сообщалось о попытках держателей облигаций «Русала» добиться уступок от американского правительства. Инвесторы, владеющие частью выпуска евробондов российской компании на сумму более полутора миллиардов долларов, провели переговоры с представителям американского Минфина.

23 апреля США заявили о готовности снять санкции с «Русала» в случае, если Дерипаска утратит контроль над предприятием. Кроме того, юридическим и физическим лицам разрешили участвовать в сделках с «Русалом» и ее дочерними компаниями до 23 октября 2018 года. Ранее им предписывалось завершить все операции до 5 июня. На этом фоне акции компании стремительно подорожали.

После этого швейцарский сырьевой трейдер Glencore возобновил закупки алюминия у российской компании. СМИ писали, что санкции против «Русала» спровоцировали хаос на рынке металлов и решение американского правительства смягчить ограничительные меры дало промышленности определенную передышку.

США 6 апреля ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Среди попавших под ограничения оказались компания «Русал» и ее владелец Олег Дерипаска. На фоне санкций акции компании обновили исторический минимум, международные трейдеры перестали закупать ее алюминий, а западные биржи приостановили торги продукцией «Русала». Компания после этого предупредила о риске технических дефолтов по долговым обязательствам.

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