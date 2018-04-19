Государству предложили выкупить обвалившийся «Русал» Дерипаски

Компанию «Русал», попавшую под санкции США, могут временно национализировать. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эксперты обсуждают такой сценарий помощи компании. Об этом передает «Интерфакс».

«Важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании, собственников компании, возможности правительства», — добавил Песков.

Ранее с предложением о национализации компании выступил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. «Самое время национализировать эту компанию, выкупить по минимальной цене, по которой она сегодня стоит, и дальше это запустить как государственный инвестиционный проект», — сказал он РБК.

По мнению Шмакова, спрос на алюминий сохранится, и металл «все равно будет достаточно высокую цену стоить на мировом рынке». Однако в случае национализации прибыль от продаж «пойдет не в карман собственника, а в копилку государства».

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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, комментируя предложение Шмакова, заявил, что варианта с национализацией компаний, оказавшихся под зарубежными санкциями, нельзя исключать. Он отметил, что в западных странах во время кризисов государство «заходило в банковские и финансовые институты и до сих пор еще, условно говоря, не снизило свою долю до докризисного уровня».

По словам Шохина, сценарий с национализацией осложняется тем, что по закону он возможен только при справедливой компенсации. Как полагает глава союза, государство частично несет ответственность за положение дел в компаниях, попавших под ограничения Запада, «поскольку наказывают нас за неправильное поведение на геополитической арене», и бизнес не несет за политические решения стопроцентную ответственность.

«Русал» и его владелец Олег Дерипаска попали под санкции, введенные США 6 апреля в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний. На фоне ограничений и озвученного Вашингтоном намерения ужесточить санкции в отношении России акции компании начали резкое падение и обновили исторический минимум. Однако 19 апреля стоимость бумаг «Русала» увеличивалась на 26 процентов на торгах Гонконгской биржи.

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