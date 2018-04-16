Санкции США уронили акции «Русала» до минимума

Стоимость акций российской компании «Русал» бизнесмена Олега Дерипаски упала на Гонконгской фондовой бирже до исторического минимума на фоне обещаний США объявить о новых антироссийских санкциях в понедельник, 16 апреля. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской биржи.

В понедельник акции компании упали более чем на 27 процентов по сравнению с уровнем закрытия. По состоянию на 09:36 по московскому времени их стоимость составляла 1,43 гонконгского доллара за штуку (0,18 доллара США). Прежде самой низкой отметкой, до которой опускалась цена на акции «Русала», было 2,09 гонконгского доллара (12 июня 2016 года).

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Днем ранее Минфин США анонсировал новые санкции против России из-за поддержки президента Сирии Башара Асада, которого Штаты считают ответственным за организацию химических атак в республике. Отмечалось, что санкции коснутся компаний, осуществляющих поставки сирийским властям.

Компания «Русал» и ее основной владелец Олег Дерипаска попали под американские санкции 5 апреля. После этого акции компании резко упали, и организация объявила о возможности технических дефолтов по кредитным обязательствам.

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