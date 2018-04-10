Раскрыты планы правительства по спасению попавших под санкции олигархов

Российские власти обсуждают проект создания специальных офшоров для поддержки бизнесменов, попавших в санкционные списки США. Об этом во вторник, 10 апреля, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Офшоры могут быть размещены на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский. Законопроект разработан в Минэкономразвития, сейчас документ согласуется с профильными ведомствами, принять его планируется в весеннюю сессию.

Материалы по теме Русская семерка Америка отомстила за Украину. Российские олигархи лишатся домов и денег

Как пояснил собеседник издания, желающие вернуть деньги в Россию смогут сделать это быстро и без налогов: проект разрешает перенести иностранные структуры из других стран, в том числе офшоров, сохранив их правовую форму. Для этого резиденты зон смогут получить статус международной предпринимательской компании, который дает возможность зарегистрировать компанию за один день, а часть сведений не раскрывать.

5 апреля Минфин США опубликовал новый санкционный список, в который попали российские топ-менеджеры, бизнесмены и чиновники. Под влиянием новых ограничительных мер обвалились котировки En+ и «Русала» бизнесмена Олега Дерипаски.

9 апреля рухнул рубль и российский фондовый рынок. За день все бизнесмены из списка потеряли более 14 миллиардов долларов совокупного состояния.

На этом фоне вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство России поддержит компании, попавшие под новые санкции США.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!