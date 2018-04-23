США предложили Дерипаске покинуть «Русал»

США готовы снять санкции с российской компании «Русал» в случае, если ее владелец Олег Дерипаска откажется от контроля над ней. Об этом сообщает департамент по контролю за иностранными активами американского Минфина.

Кроме того, американским юридическим и физическим лицам разрешается участвовать в сделках с «Русалом» и ее дочерними компаниями до 23 октября 2018 года. Ранее им предписывалось завершить все операции до 5 июня.

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На фоне этих сообщений акции компании на Московской бирже 23 апреля подскочили на 15 процентов — до 26,39 рубля. К 15:30 по московскому времени их стоимость немного опустилась — до 25,87 рубля. При этом, как пишет Bloomberg, цена алюминия на Лондонской бирже металлов после сообщений о смягчении позиций США относительно «Русала» упала на 8,3 процента. Это максимальные темпы падения стоимости металла с 2005 года.

США 6 апреля ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Среди попавших под ограничения оказались компания «Русал» и ее владелец Олег Дерипаска. На фоне санкций акции компании обновили исторический минимум. 20 апреля сообщалось, что «Русал» может сократить штат сотрудников Братского и Иркутского алюминиевых заводов на 10-15 процентов.

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