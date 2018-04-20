«Русал» Дерипаски предупредил о массовых сокращениях

Компания «Русал» на фоне санкций США может сократить штат сотрудников Братского и Иркутского алюминиевых заводов на 10-15 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, о возможных сокращениях объявил глава компании Олег Дерипаска, также попавший под американские ограничения.

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«Все сейчас ждут, что "Русалу" удастся договориться с Китаем, чтобы поставлять туда алюминий, оказавшийся невостребованным на зависимых от США рынках», — сказал источник. Это, по его словам, позволило бы избежать сокращений и обойтись «малой кровью». В обратном случае увольнения пройдут уже в июне этого года.

Основным рынком реализации алюминия для «Русала» являются страны Евросоюза — на них приходится порядка 45 процентов продаж. На долю США, стран Азии и внутренний рынок приходится по 18 процентов.

6 апреля США ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Среди попавших под ограничения оказались компания «Русал» и ее владелец Олег Дерипаска. На фоне ограничений и озвученного Вашингтоном намерения ужесточить санкции в отношении России акции компании обновили исторический минимум. Позже Bloomberg сообщил, что «Русал» провел переговоры с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки сырья в КНР и продажи алюминия.

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