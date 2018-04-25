Санкции США против «Русала» потерпели крах

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore возобновляет закупки алюминия у российской компании «Русал», подпавшей под санкции США в начале апреля. Об этом сообщает корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мохсин (Saleha Mohsin) в своем Twitter со ссылкой на анонимные источники.

Она, в частности, отмечает, что такое решение Glencore принял на фоне смягчения ограничительных мер в отношении российской компании — опубликованное в понедельник заявление Минфина США продлевает разрешение на бизнес-операции с «Русалом» и ее дочерними компаниями до конца октября.

Кроме того, агентство узнало о попытках держателей облигаций «Русала» добиться уступок от американского правительства. В частности, инвесторы, владеющие частью выпуска евробондов российской компании на сумму более полутора миллиардов долларов, провели переговоры с представителям американского Минфина.

В ходе дискуссий они пожаловались, что не могут продать свои облигации в связи с тем, что ирландская дочерняя структура «Русала» — завод Rusal Aughinish, выпустивший ценные бумаги, — не обладает необходимой лицензией Минфина США. Так, инвесторы просят чиновников включить «дочку» в список компаний, ценные бумаги которых могут торговаться до 7 мая, а позже продлить этот срок.

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Bloomberg констатирует, что санкции против «Русала» спровоцировали хаос на рынке металлов, и решение американского правительства смягчить ограничительные меры дало промышленности определенную передышку.

Российское правительство тем временем думает о государственных закупках алюминия у «Русала». Глава Минпромторга Денис Мантуров не исключил такой возможности, хотя и отметил, что пока соответствующей задачи не стоит, передает Rambler News Service. Ранее министр также не исключал временный переход «Русала» под контроль государства.

23 апреля США заявили о готовности снять санкции с «Русала» в случае, если Дерипаска откажется от контроля над компанией. Кроме того, юридическим и физическим лицам разрешили участвовать в сделках с «Русалом» и ее дочерними компаниями до 23 октября 2018 года. Ранее им предписывалось завершить все операции до 5 июня. На этом фоне акции компании стремительно подорожали.

США 6 апреля ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Среди попавших под ограничения оказались компания «Русал» и ее владелец Олег Дерипаска. На фоне санкций акции компании обновили исторический минимум, международные трейдеры перестали закупать ее алюминий, а западные биржи приостановили торги металлом «Русала». Компания после этого предупредила о риске технических дефолтов по долговым обязательствам.

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