Москалькова выступила против запрета на ввоз западных лекарств и медоборудования

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова раскритиковала инициативу депутатов запретить импорт лекарств и медтехнологий из США и Европы в ответ на введение антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

«Я призываю всех, чтобы в санкционное противостояние между государствами не включать медицинское оборудование, лекарственные препараты, технологии в области здравоохранения», — сказала Москалькова. По ее мнению, политическое противостояние стран «не может ставить здоровье человека под удар».

Законопроект в контрсанкциях был внесен в Госдуму 13 апреля спикером парламента Вячеславом Володиным и лидерами всех четырех думских фракций. Документ предполагает введение запрета на ввоз в страну некоторых категорий товаров, произведенных в странах, которые ввели санкции против России, то есть из США и Европы. Речь шла о продуктах питания, сельскохозяйственной продукции, алкоголе, табаке, технологиях, оборудовании и лекарствах, у которых есть аналоги.

Комитеты Совета Федерации по социальной политике и по конституционному законодательству раскритиковали пункт проекта закона о запрете лекарств в нынешнем его виде, назвав инициативу опасной для жизни и здоровья россиян.

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