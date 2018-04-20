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Минздрав обвинили в провале программы импортозамещения лекарств

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Минздрав России неэффективно исполнил импортозамещение лекарств — большая часть препаратов, присутствующих на российском рынке, по-прежнему производится за границей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

«Что касается Минздрава, то считаем, что эта работа не была эффективно выполнена. У нас 68 процентов рынка лекарственных препаратов — импорт», — сказал Володин, добавив, что Россия ежегодно приносит фармацевтическим компаниям США 50 миллиардов рублей чистой прибыли.

Накануне министр здравоохранения Вероника Скворцова отмечала, что пока страна не может полностью отказаться от западных медикаментов. «Пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, но не имеют аналогов в нашей стране», — сообщила она.

Ранее председатель парламента заявил, что из 1019 американских препаратов в стране останется лишь 90. Речь идет об оригинальных лекарствах, не имеющих аналогов в России или странах, не вводивших антироссийские санкции.

Разработанный депутатами Госдумы законопроект о контрсанкциях предусматривает, в том числе, ограничение на поставки лекарств из стран, которые ввели санкции против России, то есть из США и стран-членов Евросоюза. В правительстве обещали не вредить интересам простых россиян, однако опрошенные «Лентой.ру» представители благотворительных организаций уверены, что в нынешнем виде инициатива парламентариев может погубить тысячи людей.

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