Минздрав обвинили в провале программы импортозамещения лекарств

Минздрав России неэффективно исполнил импортозамещение лекарств — большая часть препаратов, присутствующих на российском рынке, по-прежнему производится за границей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

«Что касается Минздрава, то считаем, что эта работа не была эффективно выполнена. У нас 68 процентов рынка лекарственных препаратов — импорт», — сказал Володин, добавив, что Россия ежегодно приносит фармацевтическим компаниям США 50 миллиардов рублей чистой прибыли.

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Накануне министр здравоохранения Вероника Скворцова отмечала, что пока страна не может полностью отказаться от западных медикаментов. «Пока мы не можем в полной мере отказаться от оригинальных лекарств и медицинских изделий, которые производятся в других странах, но не имеют аналогов в нашей стране», — сообщила она.

Ранее председатель парламента заявил, что из 1019 американских препаратов в стране останется лишь 90. Речь идет об оригинальных лекарствах, не имеющих аналогов в России или странах, не вводивших антироссийские санкции.

Разработанный депутатами Госдумы законопроект о контрсанкциях предусматривает, в том числе, ограничение на поставки лекарств из стран, которые ввели санкции против России, то есть из США и стран-членов Евросоюза. В правительстве обещали не вредить интересам простых россиян, однако опрошенные «Лентой.ру» представители благотворительных организаций уверены, что в нынешнем виде инициатива парламентариев может погубить тысячи людей.

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