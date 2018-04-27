Путин поблагодарил россиян за понимание контрсанкций

Президент Владимир Путин поблагодарил россиян за то, что они с пониманием отнеслись к введению Москвой ответных санкций против зарубежных стран. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 27 апреля.

«Надо поблагодарить граждан страны, которые в целом с пониманием отнеслись к тому, что на первом этапе, когда мы в ответ на неправовые действия некоторых наших партнеров — так называемые санкции — ввели ограничения на поставки сельхозпродукции из зарубежных стран. Это неизбежно было связано, и мы это понимали, с тем, что в определенной степени будет наблюдаться рост цен на продукты питания в целом», — заявил глава государства на встрече с Советом законодателей.

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Путин подчеркнул, что российским аграриям это пошло на пользу и они «мечтают, чтобы никаких отмен не было с нашей стороны».

В 2014 году США и ряд стран Евросоюза ввели ограничительные меры против России, связав их с вхождением Крыма в состав РФ и конфликтом на юго-востоке Украины. В том же году в качестве ответной меры Москва ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.

В июле 2017-го российские власти продлили действие предыдущей редакции продовольственного эмбарго до конца 2018 года.

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