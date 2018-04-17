В Думе составили винную карту для настоящих патриотов

Зампред думской комиссии по экономической политике Владимир Гутенев предложил перейти от темы запрета зарубежных лекарств на проблему иностранного алкоголя, пишут «Ведомости» во вторник, 17 апреля.

«По французским коньякам и винам якобы возникает у многих обывателей вопрос, но их пьют только в периметре Третьего кольца, настоящие патриоты готовы перейти на чилийское», — сказал депутат.

По словам Гутенева, это «вопрос посыла и решимости».

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Первое чтение законопроекта об антиамериканских санкциях, куда может попасть и такого рода ограничения, как отмечает издание, состоится не ранее чем через месяц.

«Законопроект необходимо обсудить с участием экспертного сообщества, сегодня направляем его в правительство, президенту, в Счетную палату, в регионы, собираемся организовать встречи с деловым сообществом, с компаниями, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин после заседания совета нижней палаты парламента. — Мы должны все нормы отработать, чтобы это был качественный законопроект».

15 апреля сообщалось о готовности США к вводу новых санкций против России из-за поддержки президента Сирии Башара Асада, которому вменяют организацию химических атак. В ответ на это депутаты Госдумы разработали законопроект об ответных мерах, предусматривающих ограничение на поставки лекарств, алкоголя, табака, технологий и оборудования из Штатов. В правительстве России пообещали не навредить контрсанкциями интересам простых россиян.

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