Названы причины достижения россиянами рекордного уровня счастья

Россияне в текущем году чувствуют себя счастливыми как никогда прежде за всю историю социологических измерений. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг, 3 мая.

«По данным последнего опроса, 83 процента наших сограждан в целом считают себя счастливыми людьми, — отметили социологи центра. — Традиционно более оптимистично оценивает свое состояние молодежь (87 процентов среди 18-24-летних), респонденты с высоким достатком (96 процентов), чем пожилые люди (79 процентов среди 60-летних и старше) и малообеспеченные (58 процентов)».

Чаще всего людей делает счастливыми наличие семьи (30 процентов), хорошее самочувствие (16 процентов), работа (14 процентов) и наличие детей (13 процентов).

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Среди своих знакомых и близких россияне отмечают либо равное количество счастливых и несчастливых (42 процента), либо преобладание довольных жизнью (40 процента).

Недовольство жизнью из-за бедности высказали 7 процентов опрошенных.

«Настроения социального оптимизма господствуют среди наших соотечественников — это факт. Материальные затруднения остаются раздражающим фактором, но он находится на далекой периферии общественного сознания», — прокомментировал агентству результаты опроса директор Центра социально-экономических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы Олег Чернозуб.

Телефонный опрос проведен 13 и 14 марта среди двух тысяч совершеннолетних респондентов по всей стране.

23 апреля сообщалось, что среднестатистический россиянин будет чувствовать себя счастливым при зарплате в 159 тысяч рублей в месяц. При этом материальные ожидания респондентов снизились по сравнению с августом прошлого года на 14 процентов.

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