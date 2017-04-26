Счастливыми назвали себя 85 процентов россиян

Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума с 1990 года. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), так утверждают 85 процентов опрошенных.

Высокий процент счастливых социологи зафиксировали во всех социально-демографических группах. Главными причинами счастья россияне называют семью, детей и здоровье.

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Наиболее счастливы респонденты в возрасте 18-24 лет (95 процентов) и люди с высокими, по их оценкам, доходами (94 процента). Среди опрошенных старше 60 лет этот показатель составил 82 процента. 63 процента лиц с недостаточным достатком также рассказали о счастливом настоящем.

Всероссийский опрос был проведен среди 1,8 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.

20 марта компания Sustainable Development Solutions Network по заказу ООН опубликовала рейтинг счастливых стран, в котором Россия заняла 49-е место, улучшив свой результат на семь позиций по сравнению с прошлым годом. Самыми счастливыми оказались Норвегия, Дания и Исландия, наиболее несчастными оказались Руанда, Сирия и Танзания.