Россия поднялась в рейтинге счастливых стран

Россия заняла 49-е место в списке самых счастливых стран, улучшив свой результат на семь позиций по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в докладе World Happiness Report, подготовленном компанией Sustainable Development Solutions Network по заказу ООН.

Самыми счастливыми оказались Норвегия, Дания и Исландия. Также в первую десятку вошли Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

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Наиболее несчастными оказались Руанда, Сирия и Танзания.

Рейтинг составляется с 2012 года. Эксперты анализируют уровень жизни в 155 странах, учитывая такие факторы, как ВВП на душу населения, социальная поддержка граждан государством, продолжительность жизни и отношение к коррупции.

В 2016 году самой несчастной страной мира признали Бурунди, а самой счастливой — Данию.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в ноябре 2016 года, счастливыми себя считают 81 процент граждан страны, а несчастными — 15 процентов опрошенных.