Туристы назвали главные составляющие удачного отпуска

Путешественники в ходе опроса назвали вкусную местную кухню и хорошую погоду главными составляющими удачной поездки. Об этом сообщается в пресс-релизе турсервиса Booking.com, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 28 декабря.

Такого мнения придерживаются 48 процентов респондентов. Для 45 процентов наиболее важной оказалась красота пейзажей.

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На взгляд 38 процентов опрошенных, удачным делает отпуск хороший, комфортный отель. Возможность добраться до места отдыха быстро и без проблем наиболее ценна для 37 процентов путешественников. Поездка вместе с партнером делает счастливыми 36 процентов респондентов, с семьей — 34 процента, первое посещение страны — 26 процентов, а погружение в местную культуру — 25 процентов.

Главным фактором приятного проживания в гостинице стала удобная кровать. В тройку лидеров также вошли живописный вид из окна и бесплатный Wi-Fi.

Самые счастливые и дружелюбные люди живут, по словам респондентов, в Австралии. На втором месте по данному показателю Канада, на третьем — Италия.

Исследование было проведено среди 17 тысяч человек из 17 стран мира, в том числе России, Великобритании, США, Германии, Японии, Китая и Индии.

Ранее в декабре сообщалось, что стресс и непредвиденные доходы (наследство или приз) оказались главными поводами для отпуска у россиян.

