Более 80 процентов россиян назвали себя счастливыми

Около 84 процентов россиян считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник, 1 августа, РИА Новости.

Треть респондентов (33 процента) делает счастливыми семья, 14 процентов — наличие детей, еще 22 процента радуются хорошему самочувствию себя и родных. При этом недовольство россиян вызывают материальные проблемы (10 процентов), плохое здоровье (5 процентов) и безработица (5 процентов).

Материалы по теме Несчастье помогло Почему россияне чувствуют себя счастливыми как никогда

«Материальное положение — не единственный фактор, определяющий настроение людей. Когда экономические затруднения не носят критического характера, благополучия в семье и нормального здоровья для хорошего настроения оказывается вполне достаточно», — прокомментировал ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Опрос ВЦИОМ проводился с 29 июня по 1 июля. В нем приняли участие 1800 человек.

В апреле доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума с 1990 года и составила 85 процентов. Высокий процент довольных своей жизнью социологи зафиксировали во всех социально-демографических группах. Главными причинами счастья россияне называли семью, детей и здоровье.