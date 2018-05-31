Дом Палибина в Москве решили передать НКО

Министерство культуры России согласовало передачу расположенного в Москве дома Палибина, который является памятником деревянного зодчества начала XIX века, в безвозмездное пользование некоммерческой организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на открытое письмо руководства Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГОСНИИР), арендовавшего это здание на протяжении 35 лет.

Как отмечается в письме, соответствующий приказ был подписан 17 мая. Согласно ему, здание должны на 25 лет передать в пользование «Фонду по содействию в создании, развитии и поддержки художественных промыслов религиозного назначения во имя Святого Архангела Михаила».

По словам авторов письма, «сам факт передачи знаменитого московского дома, памятника архитектуры, причем даже без проведения конкурса либо аукциона, на целую четверть века <...> вызывает вопросы». Они уже обратились к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой разобраться в данной ситуации и пересмотреть принятое решение.

Как заявил глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин, за все годы, пока здание находилось в пользовании ГОСНИИР, никаких работ по сохранению этого объекта культурного наследия на самом деле не проводилось. «Единственное, на что давят "подписанты", так это на то, что здание находится у них в пользовании на протяжении 35 лет», — подчеркнул он, назвав все претензии института «голословными и необоснованными».

По словам Говорухина, именно ГОСНИИР был обязан нести всю ответственность по сохранению памятника культуры, однако в настоящее время здание находится «в неудовлетворительном состоянии». Кроме того, отметил он, известно, что институт привлекал для очистки фасада от покраски волонтеров, что является нарушением законодательства, так как проводить подобные работы имеют право только организации, у которых есть специальная лицензия.

При этом, подчеркнул Говорухин, содержащаяся в письме информация о том, что в доме Палибина якобы будет демонтирован мемориальный кабинет историка и председателя Ассоциации реставраторов России Саввы Ямщикова, который работал там долгие годы, не соответствует действительности. «Конечно, его кабинет будет сохранен», — заверил он.

«Министерство культуры ведет правильную работу по ужесточению требований по сохранению культурного наследия», — добавил Говорухин.

Дом коллежского советника Гавриила Палибина, построенный в 1818 году в стиле ампир, является объектом культурного наследия федерального значения.

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