Дом ночевки Сталина стал филиалом московского Музея Победы

В деревне Хорошево Ржевского района Тверской области состоялась торжественная церемония передачи музея «Калининский фронт. Август 1943 года», известного как «Домик Сталина» в ведение московского Музея Победы. Об этом сообщает сайт Российского военно-исторического общества (РВИО).

В процедуре передачи принял участие советник председателя РВИО и отец министра культуры Ростислав Мединский. «Традиции, заложенные РВИО здесь два с половиной года назад, в реставрации этого дома и создания экспозиции будут совершенствоваться на благо не только жителей Ржевского района, но и всей Тверской области, а также смежных регионов», — сказал он.

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Музей «Калининский фронт. Август 1943 года» был открыт в 2015 году в доме, где Иосиф Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года во время своей единственной поездки на фронт. Здесь он отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь войск, освободивших в ходе Курской битвы Орел и Белгород. Перед музеем установлен памятник Сталину в виде бюста.

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