Больше россиян стали одобрять установку памятников Сталину

Все больше россиян одобряют установку памятников генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Левада-Центра».

По данным исследователей, за последние 12 лет число россиян, одобряющих появление таких монументов, выросло с 36 до 39 процентов. Тех же, кто против памятников в честь Сталина, стало меньше — 38 процентов против 53 в 2005 году.

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Снизилось число тех, кто считает, что сталинские репрессии были масштабными и им подверглось все население СССР — до 41 процента по сравнению с 53 процентами в 2007 году. 22 процента уверены, что чистки касались только политической партийной элиты, и 11 процентов убеждены, что репрессированы были только реальные враги народа.

46 процентов россиян при этом считают необходимым увековечить память жертв сталинских репрессий. Большая часть выступила за социальную поддержку жертв тех событий и за рассекречивание госархивов о них (67 процентов). 52 процента выступили за признание преследований государственным преступлением.

Весной «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, согласно которым четверть россиян считают, что сталинские репрессии были политической необходимостью, поэтому они исторически оправданы. Согласно исследованию Фонда «Общественное мнение», каждый второй житель страны (50 процентов) положительно оценивает деятельность Сталина в качестве руководителя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.