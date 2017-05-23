Четверть россиян оправдали сталинские репрессии политической необходимостью

Четверть россиян считают, что сталинские репрессии были политической необходимостью, поэтому они исторически оправданы. Число граждан, которые придерживаются такой точки зрения, за год сократилось на один процент. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», опубликованные на сайте организации.

В то же время 39 процентов опрошенных назвали репрессии политическим преступлением, которому не может быть оправдания. В 2016 году такой позиции придерживались 45 процентов респондентов. В то же время 13 процентов ничего об этом не слышали (8 процентов в 2016 году), а 16 процентов затруднились ответить (15 процентов в 2016 году).

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Половина участников опроса считают, что сейчас организаторов и исполнителей репрессий стоит оставить в покое за давностью лет, 21 процент респондентов предложили их осудить, 7 процентов — простить, а 2 процента — защитить от нападок.

При этом 47 процентов опрошенных предлагают поменьше говорить о репрессиях, чтобы не ворошить прошлое, тогда как 38 процентов считают, что случившееся нужно активно обсуждать и не забывать свою историю.

Опрос «Левада-Центра» проводился с 21 по 24 апреля. В нем приняли участие 1600 человек в 48 регионах. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.

Согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение», каждый второй россиянин (50 процентов) положительно оценивает деятельность Иосифа Сталина в качестве руководителя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Треть респондентов (32 процента) охарактеризовали роль Сталина как «отчасти положительную и отчасти отрицательную», 8 процентов дали негативную оценку политике «отца народов». Кроме того, каждый второй россиянин положительно оценивает деятельность Сталина в качестве руководителя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.