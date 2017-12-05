Руководство кладбища жертв репрессий заставили демонтировать Сталина

Руководство петербургского Левашовского кладбища — одного из крупнейших мест захоронения жертв массовых репрессий — убрало из административного помещения портрет Иосифа Сталина. Об этом написал в Facebook Александр Передрук из Московской Хельсинкской группы.

О демонтаже портрета правозащитникам сообщили власти Санкт-Петербурга. «Администрации кладбища разъяснена неуместность размещения в публичном месте портретов, фотографий и иной символики, не имеющей отношения к характеру работы организации», — говорится в письме из петербургского комитета по предпринимательству.

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Передрук в начале ноября пожаловался на портрет Сталина губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. Правозащитники обнаружили изображение советского вождя в октябре, когда были в Левашовской пустоши с экскурсией.

Левашовская пустошь (Левашовское мемориальное кладбище) — одно из секретных мест захоронения жертв сталинского террора, находившееся под охраной НКВД-КГБ СССР. Здесь похоронены 46 тысяч человек.