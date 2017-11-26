На Украине разбили бюст Сталина и бросили осколки к мемориалу жертвам Голодомора

В Запорожье неизвестные разбили бюст Иосифа Сталина и бросили его осколки к подножью мемориала жертвам Голодомора 1932-1933 годов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бюст хранился в здании бывшего обкома компартии Украины (КПУ). После запрета этой партии в стране в 2015 году ее название сменили на «Благотворительный фонд "Парсек"». Очевидцы, бывшие у мемориала, отметили, что неизвестные не рассказали, как попали в партийный офис и вынесли оттуда скульптуру.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Запорожской области сказали, что жалоб в правоохранительные органы пока не поступало.

Как отмечает агентство, бюст Сталина установили в здании обкома КПУ в 2010 году, затем он был взорван, а в 2011 году восстановлен.

Ранее в субботу, 25 ноября, президент Украины Петр Порошенко призвал Россию покаяться за голодомор. По его словам, это был тщательно спланированный геноцид украинского народа.

Известно, что массовый голод в СССР 1932-1933 годах поразил не только Украинскую ССР, но и Белорусскую ССР, Северный Кавказ, Поволжье, Южный Урал, Западную Сибирь и другие советские территории. По мнению историков, причинами бедствия стали принудительные заготовки и коллективизация.