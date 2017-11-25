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На Украине насчитали три голодомора

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинский народ пережил три голодомора. Его обращение к согражданам опубликовано на сайте украинского правительства.

Гройсман сообщил, что «в четвертую субботу ноября страна чтит жертв голодоморов». По его словам, самым страшным испытанием оказался массовый голодомор 1932-1933 годов, когда происходило «методичное уничтожение миллионов украинцев».

Также Гройсман утверждает, что было еще два массовых голода — в 1921-1923 и в 1946-1947 годах. По его мнению, они тоже имели признаки этнической чистки и выступали способом уничтожения целого народа. «Склоняю голову перед жертвами голодомора 1932-1933 годов и других голодоморов на Украине», — заявил премьер-министр.

Известно, что массовый голод в СССР 1932-1933 годах поразил не только Украинскую ССР, но и Белорусскую ССР, Северный Кавказ, Поволжье, Южный Урал, Западную Сибирь и другие советские республики. По мнению историков, причинами бедствия стали принудительные заготовки и коллективизация.

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