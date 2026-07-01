Стало известно о съевших стекло в игровом центре Пушкино детях

Прокуратура проверит данные о том, что дети в игровом центре могли проглотить стекло

Пушкинская городская прокуратура начала проверку после публикации в СМИ информации о возможном травмировании детей в развлекательном комплексе в городе Пушкино. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в «Макс», поводом для проверки стали сведения о том, что в пище, предложенной детям в игровом центре, могли содержаться осколки стекла.

Ведомство проводит проверку соблюдения законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних. В ходе разбирательства будет дана оценка действиям сотрудников учреждения, ответственных за безопасность детей при организации питания и эксплуатации игрового комплекса. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

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