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10:51, 17 января 2025Из жизни

Два ребенка случайно съели прах прадеда

В США два ребенка случайно рассыпали прах прадеда и частично съели его
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @molo.solo / TikTok

В штате Колорадо, США, мать-одиночка случайно узнала, что ее младшие дети съели прах прадеда. Об этом пишет People.

Моника Лонг одна воспитывает трех сыновей — 14-летнего, трехлетнего и двухлетнего. Она призналась, что это очень непросто и уследить за всеми и поддерживать порядок в доме практически невозможно. Однажды Лонг ждала гостей и убиралась перед их приходом. Она рассказала, что в один момент зашла в ванную, оставив младших детей в комнате. По словам женщины, ее не было всего четыре минуты, но малыши успели за это время устроить бардак.

Когда Лонг вышла из ванной, она увидела кучу какой-то пыли вокруг детей — она была даже на их губах. Женщина объяснила, что ей некогда было разбираться, что именно рассыпали сыновья. Она просто пропылесосила комнату, умыла детей и забыла об этом. Лишь спустя несколько дней Лонг поняла, что произошло. Она нашла пустой контейнер, где должен был находиться прах ее деда. Оказалось, что сыновья женщины частично съели его: на их губах была не пыль, а прах мужчины.

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По словам Лонг, она специально спрятала контейнер с прахом на верхних полках, но ее сыновья научились добираться и до них. «Я люблю их до смерти, но, боже мой, я не знала, смеяться мне или плакать», — призналась женщина. Она рассказала о произошедшем своей бабушке. Та лишь посмеялась и отметила, что у нее еще сохранился прах ее мужа — прадеда мальчиков.

Ранее сообщалось, что вдова из Канады начала есть прах покойного мужа, когда узнала о его изменах. Она объяснила, что сделала это из чувства стыда и отчаяния.

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