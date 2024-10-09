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10:41, 9 октября 2024Из жизни

Женщина узнала об изменах покойного мужа и съела его прах

Писательница из Канады съела часть праха покойного мужа из-за его измен
Jessica Waite

Jessica Waite. Фото: Jessica Waite

Вдова из Канады начала есть прах покойного мужа, когда узнала о его изменах. Об этом пишет New York Post.

Мужа писательницы Джессики Уэйт Шона не стало в 2015 году, когда он был в командировке в штате Техас, США. Узнав трагическую новость, Уэйт воспользовалась его айпадом, чтобы связаться с больницей в Хьюстоне и договориться о транспортировке тела в Канаду. Однако, начав вбивать в строку поиска «Хьюстон», женщина случайно узнала о старых поисковых запросах мужа — до отъезда он искал в городе услуги эскорта. Это была лишь вершина айсберга. Впоследствии Уайт выяснила, что Шон регулярно проводил время с проститутками и тратил на это большие суммы. Кроме того, муж изменял ей с несколькими любовницами и часто лгал, рассказывая о вечерах, проведенных на работе. Шон также скачивал гигабайты порнофильмов, сортировал их по разным папкам и хранил на своем компьютере.

Ложь супруга так повлияла на Уэйт, что ее захлестнул бесконтрольный гнев. Поскольку она не могла поговорить с мужем, она открыла пакет с его прахом, вынесла его в сад и стала смешивать с собачьими фекалиями. Осознав, что делает, Уэйт ощутила отчаяние, вину и стыд. Тогда она взяла несколько пригоршней праха и съела их.

Со временем женщина пришла в себя. Сейчас у Уэйт новый партнер, однако она все равно ощущает горечь от предательства первого мужа. Чтобы справиться с травмой, женщина написала мемуары.

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      Антонина Черташ
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