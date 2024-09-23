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20:50, 23 сентября 2024Из жизни

Вдова назвала зачатие ребенка после потери мужа божьим промыслом

Жительница США потеряла мужа через несколько дней после свадьбы и зачала ребенка

Фото: freepik

Жительница штата Флорида, США, рассказала, что зачала ребенка через пять дней после потери мужа. Об этом пишет Tampa Bay Times.

23-летний Нейт и 22-летняя Мари Кульманы отправились в медовый месяц в октябре через несколько дней после свадьбы. Нейт решил покататься на водных лыжах, но упал с них и захлебнулся. Мужчину несколько дней пытались реанимировать в больнице, где родственники молились о его здоровье. Они надеялись, что Нейт воскреснет подобно библейскому Лазарю, но чуда не произошло.

Дедушка Нейта предположил, что Господь ответит на молитвы семьи по-другому. Мари верит, что так и произошло. Спустя пять дней после того, как Нейта не стало, вдова узнала, что беременна. 18 июля она родила сына и назвала его Рафаилом — в честь любимого архангела мужа. Зачатие ребенка женщина считает божьим промыслом. Она отметила, что интимная близость с Нейтом у нее была всего три раза.

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Через месяц после рождения Рафаила его крестили там же, где отпевали Нейта. Мари рассказала, что сын унаследовал черты обоих родителей, однако его уши и глаза похожи на отцовские.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина подала в суд на врачей после того, как осталась вдовой в день родов. Как оказалось, примерно за десять дней до смерти ее муж обращался в больницу, однако его врач упустил симптомы полной блокады сердца, которая может привести к внезапному инфаркту.

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      Юлия Юткина
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