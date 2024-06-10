Женщина осталась вдовой в день родов

Женщина из Великобритании стала вдовой в день родов

В Великобритании женщина подала в суд на врачей после того, как осталась вдовой в день родов. Об этом пишет People.

В июне 2023 года Ребекка Мосс из города Стретфорд была на девятом месяце беременности. Врачи назначили ей кесарево сечение на 7 июня. Однако, когда Мосс проснулась около шести утра и попыталась разбудить своего 40-летнего партнера Томаса Гибсона, он не отозвался. Как выяснилось позже, во сне у него случился сердечный приступ. Его не стало в тот же день, в который родилась его дочь.

Как оказалось примерно за десять дней до смерти Гибсон обращался в больницу из-за проблем с пищеварением, на протяжении нескольких недель его беспокоил кишечный грипп. У него взяли несколько анализов и сделали электрокардиограмму (ЭКГ). Врач, проводивший ЭКГ, заметил симптомы закупорки артерий и сообщил об этом доктору Томасу Буллу, своему старшему коллеге.

Булл, который дал показания в суде в июне 2024 года, заявил, что подобные результаты кардиограммы нередки и не являются клинически значимыми без дополнительных симптомов. «Я сказал, что если нет симптомов со стороны сердца, то в настоящее время не требуется дополнительного обследования», — объяснил врач на заседании. Позже выяснилось, что он упустил симптомы полной блокады сердца, которая может привести к внезапному инфаркту. Когда на суде ему предоставили доказательства этого факта, он сообщил, что в ретроспективе видит свои ошибки.

Адвокаты семьи Гибсона заявили, что Больница Манчестерского университета полностью признала ответственность за оказание некачественной медицинской помощи. Родным Гибсона будет выплачена компенсация, ее сумма пока не известна.

Ранее сообщалось, что в Италии пожилая женщина родила путем кесарева сечения и стала старейшей матерью страны. Она зачала ребенка при помощи ЭКО.

