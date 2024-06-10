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13:07, 10 июня 2024Из жизни

Женщина осталась вдовой в день родов

Женщина из Великобритании стала вдовой в день родов

Фото: pxhere.com

В Великобритании женщина подала в суд на врачей после того, как осталась вдовой в день родов. Об этом пишет People.

В июне 2023 года Ребекка Мосс из города Стретфорд была на девятом месяце беременности. Врачи назначили ей кесарево сечение на 7 июня. Однако, когда Мосс проснулась около шести утра и попыталась разбудить своего 40-летнего партнера Томаса Гибсона, он не отозвался. Как выяснилось позже, во сне у него случился сердечный приступ. Его не стало в тот же день, в который родилась его дочь.

Как оказалось примерно за десять дней до смерти Гибсон обращался в больницу из-за проблем с пищеварением, на протяжении нескольких недель его беспокоил кишечный грипп. У него взяли несколько анализов и сделали электрокардиограмму (ЭКГ). Врач, проводивший ЭКГ, заметил симптомы закупорки артерий и сообщил об этом доктору Томасу Буллу, своему старшему коллеге.

Булл, который дал показания в суде в июне 2024 года, заявил, что подобные результаты кардиограммы нередки и не являются клинически значимыми без дополнительных симптомов. «Я сказал, что если нет симптомов со стороны сердца, то в настоящее время не требуется дополнительного обследования», — объяснил врач на заседании. Позже выяснилось, что он упустил симптомы полной блокады сердца, которая может привести к внезапному инфаркту. Когда на суде ему предоставили доказательства этого факта, он сообщил, что в ретроспективе видит свои ошибки.

Адвокаты семьи Гибсона заявили, что Больница Манчестерского университета полностью признала ответственность за оказание некачественной медицинской помощи. Родным Гибсона будет выплачена компенсация, ее сумма пока не известна.

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Ранее сообщалось, что в Италии пожилая женщина родила путем кесарева сечения и стала старейшей матерью страны. Она зачала ребенка при помощи ЭКО.

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      Антонина Черташ
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